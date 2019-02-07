"Серебряный" прыжок Абраменко на чемпионате мира по фристайлу (видео)

Украинец после победы на Олимпиаде завоевал титул вице-чемпиона мира.

В ночь на четверг по киевскому времени фристайлист Александр Абраменко завоевал серебро чемпионата мира. Как сообщал УНИАН, соревнования проходили в Кенморе (США). В финале соревнований более высоких оценок от судей удостоился только прыжок Максима Бурова из России. Международная федерация лыжного (FIS) спорта опубликовала в своих соцсетях видео решающего прыжка украинского спортсмена.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter