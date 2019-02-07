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"Серебряный" прыжок Абраменко на чемпионате мира по фристайлу (видео)

11:11, 07 февраля 2019
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Абраменко гпочти покорил новую вершину - чемпионат мира / sfu.org.ua/

Как сообщал УНИАН, соревнования проходили в Кенморе (США). В финале соревнований более высоких оценок от судей удостоился только прыжок Максима Бурова из России.

Международная федерация лыжного (FIS) спорта опубликовала в своих соцсетях видео решающего прыжка украинского спортсмена.

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Теги: #сборная Украины#чемпионат мира#Александр Абраменко#фристайл