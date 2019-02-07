"Серебряный" прыжок Абраменко на чемпионате мира по фристайлу (видео)
11:11, 07 февраля 2019Другое
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Украинец после победы на Олимпиаде завоевал титул вице-чемпиона мира.
Абраменко гпочти покорил новую вершину - чемпионат мира / sfu.org.ua/
В ночь на четверг по киевскому времени фристайлист Александр Абраменко завоевал серебро чемпионата мира.
Как сообщал УНИАН, соревнования проходили в Кенморе (США). В финале соревнований более высоких оценок от судей удостоился только прыжок Максима Бурова из России.
Международная федерация лыжного (FIS) спорта опубликовала в своих соцсетях видео решающего прыжка украинского спортсмена.
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