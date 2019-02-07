Украинец Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу

Серебряная медаль Абраменко стала второй в истории украинской лыжной акробатики наградой чемпионата мира.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко получил серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу.

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Об этом сообщили на странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

"Александр Абраменко - вице-чемпион мира!!! Поздравляем нашего олимпийского чемпиона с первой в карьере и второй в истории украинской лыжной акробатики наградой чемпионата мира (после бронзы, которую Ольга Волкова получила в 2011 году, кстати, так же в Дир-Вэлли).

В финале соревнований Абраменко выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который судьи оценили в 126.24 баллов.

Первое место досталось россиянину Максиму Бурову, который получил 130.09 баллов, а бронза досталась швейцарцу Ною Роту.

Как сообщал УНИАН, на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Александр Абраменко завоевал золотую медаль, которая стала третьей для Украины за всю историю участия в зимних Олимпиадах.