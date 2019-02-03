Украинец Лень с Атлантой обыграл свой бывший клуб, Лейкерс уступили Голден Стэйт в НБА

"Клипперс" обыграл "Детройт", а "Денвер" победил "Миннесоту".

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

Алексей Лень принял участие в матче "Атланты" против своего бывшего клуба "Финикса". Украинский центровой провел на площадке 18 минут 20 секунд и набрал 7 очков, 9 подборов, сделал 1 передачу, 1 блок-шот и совершил 3 потери и 2 фола. Коэффициент полезности составил +6, а "Атланта" победила - 118:112.

"Лейкерс" Святослава Михайлюка уступили в поединке с "Голден Стэйт" - 101:115. Украинский защитник провел в игре всего две минуты и успел набрать 2 очка.

"Детройт" – «Клипперс» 101:111 (40:22, 25:25, 22:29, 14:35)

«Детройт»: Джексон (29 + 7 передач), Гриффин (24 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Буллок (19), Драммонд (12 + 11 подборов), Браун (0) – старт; Смит (6), Пачулия (5 + 8 подборов), Кеннард (3), Джонсон (3), Гэллоуэй (0).

«Клипперс»: Гилджес-Александер (14 + 7 подборов), Харрис (7 + 8 подборов), Брэдли (6), Беверли (4), Гортат (0) – старт; Уильямс (39 + 9 передач), Харрелл (16 + 7 подборов), Скотт (15), Марьянович (10 + 10 подборов), Уоллес (0), Робинсон (0), Мотли (0).

«Шарлотт» – «Чикаго» 125:118 (27:26, 24:34, 37:26, 37:32)

«Шарлотт»: Уокер (37 + 10 передач), Батюм (16), Лэмб (13 + 9 подборов), Марв. Уильямс (13), Бийомбо (5) – старт; Монк (18), Бриджес (13), Кидд-Гилкрист (8), Эрнангомес (2), Паркер (0).

«Чикаго»: Маркканен (30 + 9 подборов), Лавин (18), Данн (7), Селден (7), Лопес (7) – старт; Портис (33 + 9 подборов), Харрисон (10), Фелисио (4), Арчидиаконо (2 + 6 передач), Сэмпсон (0).

«Орландо» – «Бруклин» 102:89 (26:21, 18:27, 34:22, 24:19)

«Орландо»: Вучевич (24 + 12 подборов), Фурнье (16), Гордон (15), Огастин (12 + 8 передач), Айзек (10 + 12 подборов) – старт; Айванду (10), Росс (7), Бриско (4), Берч (4).

«Бруклин»: Расселл (23 + 6 передач + 5 потерь), Харрис (6), Аллен (6 + 8 подборов), Куруц (5 + 7 подборов), Грэм (3) – старт; Напьер (15), Дэвис (11 + 16 подборов), Пинсон (8), Кэрролл (7 + 8 подборов), Холлис-Джефферсон (5), Крик (0), Уильямс (0).

«Вашингтон» – «Милуоки» 115:131 (26:38, 24:35, 34:27, 31:31)

«Вашингтон»: Бил (24), Портер (18 + 7 подборов), Ариза (12), Брайант (12), Саторански (10 + 6 передач) – старт; Грин (20), Макрэй (9), Рэндл (3), Дженкинс (3), Деккер (2 + 8 подборов), Браун (2).

«Милуоки»: Адетокумбо (37 + 10 подборов), Лопес (21), Миддлтон (20 + 7 подборов + 6 передач), Брогдон (15 + 9 подборов), Снелл (10) – старт; Джордж Хилл (13), Коннотон (7), Уилсон (5), Браун (3), Вуд (0), Ильясова (0).

«Кливленд» – «Даллас» 98:111 (31:40, 24:18, 25:28, 18:25)

«Кливленд»: Секстон (13), Беркс (11 + 8 подборов), Осман (10), Жижич (8), Худ (6) – старт; Кларксон (19), Нваба (12), Нэнс (11 + 12 подборов), Деллаведова (4), Адель (4), Симмонс (0), Блоссомгейм (0).

«Даллас»: Дончич (35 + 11 подборов + 6 передач), Барнс (17), Брансон (15), Клебер (10 + 9 подборов), Финни-Смит (7 + 10 подборов) – старт; Брокхофф (12), Пауэлл (8), Харрис (7), Мэйкон (0), Новицки (0).

«Майами» – «Индиана» 88:95 (27:21, 27:32, 23:31, 11:11)

«Майами»: Уайтсайд (19 + 14 подборов), Ричардсон (14), Уинслоу (7), Джонсон (3), Джонсон (2) - старт; Олиник (14 + 7 подборов), Адебайо (5), Уэйтерс (3), Уэйд (21)

«Индиана»: Богданович (31 + 7 подборов), Коллисон (20), Тернер (14), Янг (11 + 9 подборов), Джозеф (4) - старт; Сабонис (7 + 10 подборов), Лиф (4), Самнер (2), Холидэй (2), Эванс (0)

«Сан-Антонио» – «Новый Орлеан» 113:108 (35:24, 28:26, 31:28, 19:30)

«Сан-Антонио»: Олдридж (25 + 14 подборов), Гэй (17 + 8 подборов), ДеРозан (13), Форбс (12), Уайт (4) - старт; Мету (0), Пондекстер (0), Бертанс (5), Пелтль (2), Газоль (6), Миллс (12), Белинелли (17)

«Новый Орлеан»: Джексон (25), Холидэй (15 + 7 подборов), Миллер (11), Окафор (6 + 7 подборов), Хилл (2) - старт; Диалло (13 + 8 подборов), Джонсон (0), Фрэйзер (9 + 8 передач), Кларк (15), Уильямс (12 + 8 подборов)

«Голден Стэйт» – «Лейкерс» 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15)

«Голден Стэйт»: Томпсон (28), Дюрэнт (21 + 11 передач), Казинс (18 + 10 подборов), Карри (14), Грин (4 + 7 передач) - старт; Жеребко (0), Белл (0), Дерриксон (0), МакКинни (7), Луни (2 + 8 подборов), Ливингстон (2), Кук (2), Игудала (17)

«Лейкерс»: Ингрэм (20), Кузма (13), Рондо (12 + 8 подборов + 11 передач), Колдуэлл-Поуп (12), Зубац (10 + 9 подборов) - старт; Бизли (6), Вагнер (7), МакГи (9), Бонга (0), Харт (0), Михайлюк (02:08 = 2 очка (1/1 двухочковый), «+/-» 4),Стивенсон (10)

«Миннесота» – «Денвер» 106:107 (38:29, 26:32, 24:28, 18:18)

«Миннесота»: Таунс (31 + 12 подборов + 7 передач), Бэйлесс (15 + 10 передач), Уиггинс (10), Гибсон (8), Окоги (4) - старт; Шарич (6), Толливер (3), Денг (11), Дженг (10), Кэнан (0), Роуз (8)

«Денвер»: Бизли (22), Бартон (20), Моррис (17 + 7 подборов + 10 передач), Йокич (13 + 16 подборов + 10 передач - 5 потерь), Миллсэп (0) - старт; Эрнангомес (8), Лайлс (19), Пламли (4), Крэйг (4)

«Юта» – «Хьюстон» 98:125 (27:31, 23:32, 19:28, 29:34)

«Юта»: Митчелл (26 + 9 передач - 5 потерь), Краудер (11 + 4 перехватов), Инглс (11), Гобер (10 + 13 подборов), Рубио (6 + 7 подборов) - старт; Кавано (2), Фэйворс (4 + 5 блок-шотов), Ньянг (6), О'Нил (10), Юдо (2), Корвер (8), Аллен (2), Митру-Лонг (0)

«Хьюстон»: Харден (43 + 12 подборов + 6 перехватов + 4 блок-шотов - 5 потерь), Фарид (16 + 12 подборов + 6 фолов), Эннис (10), Гордон (9), Такер (2) - старт; Кларк (0), Крисс (0), Хартенштейн (0), Нене (4), Риверс (16), Грин (25)

«Финикс» – «Атланта» 112:118 (30:33, 27:25, 31:28, 24:32)

«Финикс»: Букер (32 + 8 подборов + 10 передач), Джексон (25), Бриджес (20), Эйтон (13 + 11 подборов), Окобо (9 + 11 передач) - старт; Холмс (2), Убре (11 + 4 перехватов), Эванс (0), Кроуфорд (0)

«Атланта»: Коллинс (35 + 16 подборов), Янг (27 + 7 подборов + 8 передач), Дедмон (11 + 6 фолов), Хуэртер (10 + 7 подборов), Принс (9) - старт; Спеллман (0), Бембри (2), Картер (0), Лень (18:20 = 7 очков (3/7 двухочковых, 1/2 штрафных), 9 подборов (2 в нападении), 1 передача, 1 блок-шот, 3 потери, 2 фола, «+/-» 6), Лин (8), Бэйзмор (9)

«Сакраменто» – «Филадельфия» 115:108 (32:26, 30:26, 24:27, 29:29)

«Сакраменто»: Хилд (34), Фокс (19 + 8 передач), Коули-Стайн (19 + 9 подборов), Шамперт (6), Бьелица (5) - старт; Бэгли (14 + 13 подборов), Джайлс (4), Джексон (2), Феррелл (4), Богданович (8)

«Филадельфия»: Эмбиид (29 + 17 подборов + 4 блок-шотов), Батлер (29 + 7 передач), Симмонс (22 + 8 подборов), Шемет (8), Мускала (3) - старт; Болден (0), МакКоннелл (7), Милтон (6), Коркмаз (0), Брюэр (4)