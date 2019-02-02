Запорожцы в гостях обыграли "Химик" в матче баскетбольной Суперлиги

Команда Валерия Плеханова в сложном матче одержала важную победу над лидером Суперлиги Пари-Матч.

В Южном завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги - Пари-Матч, в котором "Химик" принимал Запорожье и проиграл.

Матч завершился со счетом 74:79, сообщает официальный сайт соревнований.

Бигмен Химика Кристиан Джонс выиграл стартовое вбрасывание и сразу погнал свою команду в атаку. Так уже на 12 секунде матча южненцы заработали первый фол на себе – на линию вышел Деон Эдвин. Американец реализовал два штрафных и вывел вперед свою команду, однако, не на долго. В следующей же атаке Юрий Кондраков попал дальнюю попытку. После этого команды продолжили играть на встречных курсах: гости демонстрировали очень плотная и эффективная защита, однако часто не реализовывали открытые броски. Химик зато воспользовался плотной защитой гостей и заставил последних очень часто фолить. В середине первой четверти у команды Плеханова уже был перебор командных замечаний. Но это не помешало гостям все же минимально выиграть стартовую четверть – 16:17.

Во второй десятиминутке команды продолжили демонстрировать равную игру на протяжении почти всей четверти. Лишь в концовке три точных дальних от снайперов Запорожье позволили команде гостей уйти на большой перерыв в качестве лидера – 31:40.

Виталий Степановский в большом перерыве нашел нужные для своих ребят слова в раздевалке. Ведь со старта третьего периода хозяева паркета помчались сокращать отставание. Сначала Запорожье на рывок соперника отвечали собственным, однако концовку четверти значительно лучше провели хозяева, и этим самым сократили отставание до минимума – 58:59.

В заключительном отрезке игры лучшими оказались все же гости: Холтон и Шевченко со старта отдалили свою команду в счете на 7 баллов, на что команда Степановського до конца четверти ничего противопоставить не смогла.

74:79 – победа Запорожья.

Суперлига Пари-Матч

2 февраля

БК «Химик» - БК «Запорожье» - 74:79 (16:17, 15:23, 27:19, 16:20)

Хим: Эдвин – 17оч, 12пб; Павлов – 14оч, 10пб; Рябчук – 13оч.

Зп: Трент – 18оч, 12пб; Шевченко – 17оч, 8пб; Хилл – 17оч, 9пб.