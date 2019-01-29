Третья ракетка Украины Ястремская сыграет за сборную на Кубке Федерации

Представители Федерации тенниса Украины достигли соглашения с отцом 18-летней теннисистки во время дополнительных переговоров.

Федерация тенниса Украины сообщила, что Даяна Ястремская примет участие в Кубке Федерации.

Представители федерации достигли соглашения с отцом 18-летней теннисистки во время дополнительных переговоров, сообщает официальный сайт ФТУ.

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Отмечается, что все недопонимания устранены, а третья ракетка Украины выразила желание представлять свою страну в польской Зеленой Гуре.

Таким образом, сборную Украины на Кубке Федерации представят Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Ранее сообщалось, что Свитолина и Ястремская не сыграют за сборную на Кубке Федерации из-за выдвинутых агентом финансовых условий.

Матчи пройдут с 6-го по 9 февраля. Украина сыграет с Болгарией, Эстонией и Швецией.