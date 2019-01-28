Свитолина и Ястремская не сыграют за национальную сборную в Кубке Федерации

Причиной являются новые финансовые условия, выдвинутые агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым, который является главой агентства «TOP Five Management».

Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на достигнутые между спортсменками и национальной федерацией предварительные договоренности, не сыграют за национальную сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре.

Причиной являются новые финансовые условия, выдвинутые агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым, который является главой агентства «TOP Five Management», сообщает официальный сайт ФТУ.

Не является секретом, что все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известный игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации.

"Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь базироваться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины", - говорится в заявлении.

Напоследок хотим выразить благодарность тем игрокам, которые скорректировали личные планы в соответствии с потребностями национального спорта и будут выступать в составе сборной Украины. Это - Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.