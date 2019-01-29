Свитолина рассказала, почему не сможет сыграть за сборную Украины

Элина Свитолина отметила, приняла решение пропустить матчи сборной Украины, которые состоятся в Польше, после длительных консультаций с врачами.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объяснила, почему не поможет национальной сборной в ближайших матчах Кубка Федерации.

Как написала украинская спортсменка на странице в Facebook, на пути ее выступления стало повреждение, которое она получила на турнире Australian Open.

Читайте такжеСвитолина, Цуренко и Ястремская попали в заявку турнира в Индиан-Уэлссе

"С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами, я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые состоятся в Польше. Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако, полученное в Австралии повреждения не позволяет мне пока что приступить к тренировкам и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, котором могу. В данной ситуации меньше всего бы я хотела, это подвести нашу команду на корте. Держим кулаки за нашу сборную! У нас сильная и дружная команда, и я верю, что нам под силу пройти этот сложный этап!", - написала Свитолина.

Напомним, ранее в Федерации тенниса Украины сообщили, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сыграют за команду якобы из-за "новых финансовых условий, выдвинутых агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым".

Также спортивные чиновники заявили, что "участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь базироваться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины".