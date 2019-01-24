Обидчица Свитолиной Осака вышла в финал Australian Open

В финале Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака сыграет с Петрой Квитовой.

Действующая 4-я ракетка мира японка Наоми Осака прошла в финал текущего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии, в полуфинале обыграв чешку Каролину Плишкову.

Для победы японке потребовалось чуть меньше 2 часов. Поединок завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу Осаки. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте такжеСвитолина провалила четвертьфинал Australian Open, проиграв японке Осаке

Наоми Осака за время матча сделала 15 эйсов (у Каролины - только 3) и реализовала 4 брейк-поинта. Это четвертая личная встреча представительниц Японии и Чехии, счет в личных встречах - 2:2.

Соперницей Наоми в финале станет другая чешская теннисистка Петра Квитова, в своем полуфинале обыгравшая американку Даниэль Коллинс.

Напомним, в 1/4 финала Наоми Осака выбила из борьбы седьмую ракетку мира украинку Элину Свитолину.

Australian Open. Женский одиночный разряд

1/2 финала

Петра Квитова (Чехия) - Данниэль Коллинз (США) - 7:6 (7:2), 6:0

Наоми Осака (Япония) - Каролина Плишкова (Чехия) - 6:2, 4:6, 6:4