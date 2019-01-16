В столице состоялся Открытый чемпионат Киева по теннису среди СМИ

Турнир собрал 25 участников, было разыграно два комплекта наград.

В Киеве прошли матчи Открытого чемпионата Киева по теннису среди представителей масс-медиа. За последние несколько месяцев это второй подобный турнир для мастеров пера и микрофона. Соревнования были организованы Федерацией тенниса Украины, обособленным подразделением ФТУ в городе Киеве и Ассоциацией теннисистов-журналистов Украины.

В этот раз турнир собрал 25 участников. Регламент оказался динамичным, матчи состояли из тай-брейков, в группах играли по круговой схеме. В категории АТЖУ-300 Сергей Сторчак и Андрей Русенко уверенно выиграли свои группы и в финале разыграли золотые медали. Сильнее оказался Сторчак, который в решающей встрече одолел своего коллегу со счетом 7/5.

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Участники категории АТЖУ-500 разделились на три группы, из каждой в финальную пульку выходил один победитель. В итоге в тройку призеров вошли Сергей Суровцев, который оказался на первом месте, Олег Хмель (он стал вторым) и Николай Коберский, который завоевал бронзу.

Это уже второй Открытый чемпионат Киева по теннису для СМИ. Первые соревнования прошли осенью прошлого года, накануне матча Кубка Дэвиса Украина – Португалия. Победителем оказался днепрянин Сергей Конторчик.