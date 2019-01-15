цей матеріал доступний українською

Голландский инженер объяснил, почему использует на гонках Формулы-1 папки с украинским гербом (фото)

19:12, 15 января 2019
Другое
307 0
Инженер Формулы 1 Дейдерик Киндс объяснил, откуда у него украинские папки / facebook.com

Главный инженер одной из команд Формулы 1 - Renault - голландец Дейдерик Киндс был замечен на гонках в Монако с папкой «Справа №» с украинским гербом.

Пользователи Facebook обратили на это внимание, и, публикуя кадры с трансляции соревнований Eurocup Formula Renault 2.0, задавались вопросом о том, как к голландскому инженеру попали украинские типовые папки и зачем он их использует.

Развеял все сомнения сам Киндс в Facebook. Как оказалось, голландец живет в Киеве и однажды попросил свою жену-украинку купить ему удобные папки для бумаг. Инженер пользуется украинскими папками с тех пор, как они принесли ему удачу в турнире. Тогда его подопечный Кристиан Ландгард, выступающий под 31-м номером, занял второе место. 

Как сообщал УНИАН, сын легендарного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера - Мик Шумахер - дебютирует в Формуле 1 на тестах с командой Ferrari.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Формула-1