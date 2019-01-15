Голландский инженер объяснил, почему использует на гонках Формулы-1 папки с украинским гербом (фото)

Главный инженер Renault Дейдерик Киндс развеял все сомнения в Facebook.

Главный инженер одной из команд Формулы 1 - Renault - голландец Дейдерик Киндс был замечен на гонках в Монако с папкой «Справа №» с украинским гербом.

Пользователи Facebook обратили на это внимание, и, публикуя кадры с трансляции соревнований Eurocup Formula Renault 2.0, задавались вопросом о том, как к голландскому инженеру попали украинские типовые папки и зачем он их использует.

Развеял все сомнения сам Киндс в Facebook. Как оказалось, голландец живет в Киеве и однажды попросил свою жену-украинку купить ему удобные папки для бумаг. Инженер пользуется украинскими папками с тех пор, как они принесли ему удачу в турнире. Тогда его подопечный Кристиан Ландгард, выступающий под 31-м номером, занял второе место.

Как сообщал УНИАН, сын легендарного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера - Мик Шумахер - дебютирует в Формуле 1 на тестах с командой Ferrari.