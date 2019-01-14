Сын легендарного Шумахера дебютирует в Формуле 1 на тестах с Ferrari

Сын семикратного чемпиона Формулы 1 Мик Шумахер в ближайшие дни подпишет контракт с командой Ferrari.

Сын семикратного чемпиона Формулы 1 Мик Шумахер в ближайшие дни подпишет контракт с Ferrari, станет членом ее гоночной академии и примет участие в тестах Формулы 1 по ходу сезона.

Как сообщает Motorsport.com, ожидается, что в ближайшие дни Ferrari официально объявит о контракте с немецким гонщиком.

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Кроме того, высока вероятность, что Шумахер-младший примет участие в тестах Формулы 1 по ходу сезона в составе Ferrari. В 2019 году пройдут две сессии таких тестов – после Гран При Испании и Бахрейна. Остается вероятность, что один из дней Ferrari предоставит Маркусу Армстронгу – еще одному члену своей гоночной академии.

Примечательно, что у других ведущих пилотов академии – Роберта Шварцмана и Каллум Илотта – шансов принять участие в тестах почти нет. О причинах такого предпочтения источники СМИ не сообщают.

Как сообщал УНИАН, стали известны подробности состояния здоровья легендарного пилота Формулы 1 Михаэля Шумахера, который 5 лет назад получил тяжелое повреждение мозга во время катания на лыжах.