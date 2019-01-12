Меркушина и Тищенко будут финишерами сборных Украины в эстафетах КМ по биатлону

В воскресенье состоятся заключительные гонки этапа в Оберхофе.

В воскресенье в немецком Оберхофе пройдут женская и мужская эстафеты, которые станут изюминкой четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Накануне тренерский штаб сборной Украины определился с составами команд на последние гонки этапа, сообщает Биатлон Украины.

В женской гонке 4х6 км. (начало в 12.45 по Киеву) примут участие:

8-1. Юлия Журавок

8-2. Юлия Джима

8-3. Вита Семеренко

8-4. Анастасия Меркушина

В мужской эстафете 4х7,5 (15.30) за отечественную команду выступят:

16-1. Артем Прима

16-2. Сергей Семенов

16-3. Руслан Ткаленко

16-4. Артем Тищенко

Как сообщал УНИАН, в предыдущих четырех гонках этапа лучшим результатом сборной Украины стало 6-е место Виты Семеренко в женском спринте.