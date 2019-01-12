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Меркушина и Тищенко будут финишерами сборных Украины в эстафетах КМ по биатлону

20:14, 12 января 2019
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Мужская и женская сборные Украины выступят в эстафетах на этапе Кубка мира / amic.ru

Накануне тренерский штаб сборной Украины определился с составами команд на последние гонки этапа, сообщает Биатлон Украины.

В женской гонке 4х6 км. (начало в 12.45 по Киеву) примут участие:

8-1.  Юлия Журавок

8-2.  Юлия Джима

8-3.  Вита Семеренко

8-4.  Анастасия Меркушина

В мужской эстафете 4х7,5 (15.30) за отечественную команду выступят:

16-1.  Артем Прима

16-2.  Сергей Семенов

16-3.  Руслан Ткаленко

16-4.  Артем Тищенко

Как сообщал УНИАН, в предыдущих четырех гонках этапа лучшим результатом сборной Украины стало 6-е место Виты Семеренко в женском спринте.

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Теги: #сборная Украины#биатлон#Кубок мира