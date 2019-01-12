Меркушина и Тищенко будут финишерами сборных Украины в эстафетах КМ по биатлону
20:14, 12 января 2019Другое
87 0
В воскресенье состоятся заключительные гонки этапа в Оберхофе.
Мужская и женская сборные Украины выступят в эстафетах на этапе Кубка мира / amic.ru
В воскресенье в немецком Оберхофе пройдут женская и мужская эстафеты, которые станут изюминкой четвертого этапа Кубка мира по биатлону.
Накануне тренерский штаб сборной Украины определился с составами команд на последние гонки этапа, сообщает Биатлон Украины.
В женской гонке 4х6 км. (начало в 12.45 по Киеву) примут участие:
8-1. Юлия Журавок
8-2. Юлия Джима
8-3. Вита Семеренко
8-4. Анастасия Меркушина
В мужской эстафете 4х7,5 (15.30) за отечественную команду выступят:
16-1. Артем Прима
16-2. Сергей Семенов
16-3. Руслан Ткаленко
16-4. Артем Тищенко
Как сообщал УНИАН, в предыдущих четырех гонках этапа лучшим результатом сборной Украины стало 6-е место Виты Семеренко в женском спринте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter