Вита Семеренко попала в Топ-6 спринтерской гонки этапа Кубка мира по биатлону

Украинка ни разу не промахнулась на огневых рубежах и держала достаточно высокую скорость прохождения дистанции.

В Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка 4-го этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшей из украинок была Вита Семеренко.

Украинка финишировала на 6-м месте, с общим отставанием от победительницы гонки в 29,1 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка ни разу не промахнулась на огневых рубежах и держала достаточно высокую скорость прохождения дистанции, проиграв победительнице гонки менее, чем полминуты.

Анастасия Меркушина также идаельно отстреляла, но заняла 35-е место, не сумев поддержать высокую скорость прохождения дистанции - 1 минута, 28,3 секунды отставания.

Еще три украинки не попали даже в Топ-60 и не выступят в субботней гонки преследования - Валентина Семеренко заняла 65-е место, Юлия Джима - 68-е, а Валентина Журавок - 86-е.

Победительницей сегодняшней гонки стала Лиза Витоцци из Италии, с итоговым результатом прохождения трассы в 22 минуты, 34,6 секунды (0 промахов).