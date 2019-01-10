Киев-Баскет победил Николаев и оторвался в турнирной таблице баскетбольной Суперлиги

Матч завершился со счетом 88:72.

В столичном спорткомплексе "Меридиан" завершился матч чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором Киев-Баскет принимал Николаев.

Игра завершилась победой хозяев площадки со счетом 88:72, сообщает официальный сайт турнира.

Поединок соседей по турнирной таблице обещал нешуточную интригу и должен был показать, насколько успешно команды провели Рождественские каникулы. Быстрый результативный баскетбол первой четверти во второй обернулся баскетбольный нок-аутом и не иначе. Команда Евгения Мурізна во второй десятиминутке вынесла корабелов 27 на 8. Такому успеху в равной степени поспособствовала хорошая игра высоких Петрова и Сандула и скорость, которой команде добавлял Павел Крутоус.

Гости продемонстрировали то, что умеют держать удар и в третьей четверти несколько сократили отставание. Их преследование могло бы быть более продуктивным чтобы избежали необязательного брака в защите и быстрее принимали решения в нападении, а так – 13 в конце заключительной четверти оставляли команде Виталий Черния скорее теоретические шансы.

Впрочем работа по спасению игры продолжилась в последней четверти. Отставание достаточно быстро сократилось до 7 очков, времени достаточно и пятый фол получает Сандул, но как не странно ошибка обернулась для хозяев бонусом. Очень удачно Максима на площадке заменил Денис Носков, е событий сломила его игра в защите, блок-шот и перехолення течение одной минуты, оба эпизода закончились быстрыми відривами, которые эффектно закончил Павел Крутоус. Этот рывок и стал решающим, вернуться с очередных – 17 гости так и не смогли.

Герой матча: Павел Крутоус был лидером команды добавлял уверенности партнерам, оба решающих рывки прошли при его активном участии.

Следующие игры: Киев-Баскет закрепился на четвертой строчке и в субботу в случае домашнего успеха в очной встрече могут подвинуть на третьей строчке БК Запорожье. На Николаевцев ждет непростое продолжение выездного турне в Черкассах.

Суперлига Пари-Матч,

10 января, Киев СК «Меридиан»

Киев-Баскет - Николаев - 88:72

Киев-Баскет: Крутоус 20 + 5 подборов, Латковіч 17 + 6 подборов, Петров 15 + 6 подборов, Сандул 11 + 2 передачи.

МБК Николаев: Онуфриев 14 + 3 подбора, Омоера 12 + 4 подбора, Попов 11 + 4 передачи, Адедиран 9 + 9 подборов.