Аризона разгромила Рейнджерс, Вашингтон одолел на выезде Детройт в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись поединки регулярного первенства НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. В центральном поединке дня "Аризона" на своей площадке не оставила шансов хоккеистам "Рейнджерс" - 5:0. «Виннипег» – «Даллас» 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) 0:1 Радулов (Клингберг, Сегин), 21:56, ГБ, 1:1 Лаури (Танев, Перро), 22:56, 2:1 Майерс (Лайне, Литтл), 38:56, 3:1 Коннор (Уилер, Моррисси), 41:15, 4:1 Моррисси (п.в., Трауба, Шайфли), 56:30, ГМ, 5:1 Литтл (Рословик, Трауба), 59:42, ГБ Вратари: Хеллебайк – Бишоп. «Аризона» – «Рейнджерс» 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) 1:0 Гарлэнд (Экман-Ларссон, Гальченюк), 7:19, ГБ, 2:0 Кемпе (Арчибальд, Круз), 9:19, 3:0 Гарлэнд (Казинс, Гальченюк), 26:34, 4:0 Келлер (Степан, Чикран), 35:12, 5:0 Гальченюк (Истерли, Голигоски), 36:38 Вратари: Кюмпер - Лундквист (Георгиев). «Вегас» – «Нью-Джерси» 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) 0:1 Хишир (Братт, Лавджой), 5:06, 0:2 Лавджой (Заха, Стэффорд), 9:37, 1:2 Ривз, 12:30 2:2 Макнэбб (Икин, Карпентер), 31:17, 3:2 Пачоретти (Теодор, Так), 35:46 Вратари: Суббан – Кинкейд. «Детройт» – «Вашингтон» 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) 0:1 Уилсон (Кузнецов), 6:57, 1:1 Манта, 14:08 2:1 Гронек (Ларкин, Нюквист), 26:48, 2:2 Бойд (Овечкин, Коннолли), 46:19, 2:3 Кемпны (Нисканен, Кузнецов), 56:08 Вратари: Ховард – Холтби. «Питтсбург» – «Чикаго» 3:5 (2:1, 1:2, 0:2) 1:0 Хернквист (Малкин, Симон), 2:43, 2:0 Гюнтцель (Летанг, Раст), 4:33, 2:1 Дебринкэт (бол., Кейн, Густафссон), 16:23, 2:2 Куниц (Крюгер, Дальстрем), 26:46, 3:2 Брассар (Кессел, Петтерссон), 29:49, 3:3 Кит (Сибрук, Кейн), 36:59, 3:4 Стром (Кейн, Тэйвз), 41:48, 3:5 Тэйвз (п.в.), 59:33 Вратари: Десмит – Уорд. «Анахайм» – «Эдмонтон» 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) 0:1 Макдэвид (Кассиан, Джонс), 7:37, 0:2 Пульюярви (Нерс, Ньюджент-Хопкинс), 16:05, 0:3 Бродзяк (Ньюджент-Хопкинс), 19:49, ГМ, 0:4 Драйзайтль (Джонс), 27:25 Вратари: Гибсон – Тэлбот.

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