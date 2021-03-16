Игры будут проходить с 12 по 22 сентября в Орландо, штат Флорида, США.

40 украинских ветеранов впервые выступят на международных соревнованиях Warrior Games (Игры Воинов) в США.

Читайте также"Мурашки по коже": капитан сборной Украины по футболу опубликовал трогательный видеогимн (видео)Об этом сообщают в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Адаптивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения, были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности, проходят уже восьмой год подряд.

Игры будут проходить с 12 по 22 сентября в Орландо, штат Флорида, США.

В программу входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, пулевая стрельба, легкая атлетика, велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя.

Среди участниц – команды из восьми стран мира: США, Украины, Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

Отмечается, что привлечение Украины к Warrior Games стало результатом успешных переговоров с участием организационного комитета Игр Непокоренных в Украине и сборной Украины на Играх Непокоренных в Гааге, которые велись с 2019 года.

Отбор кандидатов пройдет в рамках национальных соревнований, которые состоятся в середине мая 2021 года в Киеве. Регистрация на отборочные соревнования продлится с 22 марта по 30 апреля 2021.

Попасть в сборную Украины и выступить на Warrior Games 2021 смогут ветераны и действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Службы безопасности, а также добровольческих формирований, которые получили ранения, были травмированы или заболели во время или в результате выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий ООС или в ходе миротворческих операций с участием Украины с 1991 года.

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Автор: Людмила Жерновская