Француз пожаловался на "отсутствие доверия и поддержки со стороны клуба".

Легендарный Зинедин Зидан, покинувший пост главного тренера "Реала", объяснил свое решение.

48-летний маэстро обратился к болельщикам мадридской команды и прокомментировал свой поступок.

Слова "Зизу" приводит газета AS.

"Когда в марте 2019 года я принял предложение вернуться в Мадрид после восьми месяцев паузы, то, конечно же, это произошло из-за просьбы Флорентино Переса и просьбы болельщиков команды, они поступали ежедневно".

"Сейчас я ухожу, но не говорю "прощай", я не устал от работы тренера. В мае 2018-го я ушел после 2,5 лет в клубе, поскольку почувствовал, что после такого количества побед и титулов, чтобы оставаться на самом высоком уровне, команда нуждалась в новом импульсе".

"Ситуация изменилась. Сейчас я ухожу, потому что перестал чувствовать столь необходимое мне доверие со стороны клуба и поддержку - в первом нуждаюсь лично я, а второе нужно, чтобы строить что-то в долгосрочной перспективе. Я разбираюсь в футболе и знаком с требованиями "Реала". Знаю, что когда не выигруешь, то нужно уходить".

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании Зидан привел команду к серебряным медалям.

Француз заверил, что уходить в творческий отпуск не собирается, а будет рассматривать интересные варианты, в частности возможность возглавить сборную Франции.

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Зинедин Зидан: карьера в "Реале"

48-летний специалист возглавлял "Реал" дважды. В первую каденцию с 2016 по 2018 год "Зизу" трижды подряд победил в Лиге чемпионов, а также взял Ла Лигу в сезоне 2016/17.

В конце сезона 2017/18 Зидан покинул "Реал", но после неудач его наследников Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, Перес и Зидан вновь договорились о сотрудничестве. Зинедин во второй раз вернулся в марте 2019 года.

Во время второй каденции француз привел команду к чемпионству в Испании в сезоне 2019/20, а также к полуфиналу Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.

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Автор: Артем Будрин