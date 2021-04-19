В лондонском клубе даже не стали дожидаться окончания сезона.

"Тоттенхэм" уволил португальского специалиста Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

Об этом сообщает The Athletic. Информацию подтверждают и другие авторитетные источники. "Тоттенхэм" пока не объявил о расставании с тренером официально.

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Ранее сообщалось, что расставание с 58-летним Моуринью обойдется "шпорам" в 30 миллионов фунтов.

Португальский тренер проработал в "Тоттенхэме" полтора года.

Жозе Моуринью: карьера в "Тоттенхэме"

Моуринью возглавлял "Тоттенхэм" с ноября 2019 года. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Прошлый сезон "шпоры" завершили на шестом месте, а в текущем чемпионате за шесть туров до финиша идут седьмыми.

В шести последних матчах команда одержала лишь одну победу, в том числе вылетев из Лиги Европы.

Предыдущий сезон "Тоттенхэм" завершил без трофеев. В сезоне 2020-2021 команда имеет шанс выиграть Кубок английской лиги - в финале "шпоры" сыграют с "Ман Сити".

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Автор: Антон Дударь