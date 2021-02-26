Баннер Лиги Европы на Олимпийском / фото ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" получили соперников по 1/8 финала Лиги Европы 2020-2021. Жеребьевка этой стадии турнира прошла сегодня, 26 февраля.

По ее итогам соперником "Шахтера" стала "Рома", которую возглавляет экс-тренер "горняков" Паулу Фонсека.

"Динамо" предстоит встретиться с испанским "Вильярреалом".

Первый матч 1/8 финала "горняки" проведут в гостях, а киевляне начнут 1/8 финала на своем поле.

Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, ответные поединки - 18 марта.

"Шахтер" и "Динамо" в плей-офф Лиги Европы: главное

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Автор: Антон Дударь