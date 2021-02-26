Шахтер и Динамо получили непростых соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Два украинских клуба продолжают борьбу во втором по значимости клубном турнире Европы.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" получили соперников по 1/8 финала Лиги Европы 2020-2021. Жеребьевка этой стадии турнира прошла сегодня, 26 февраля. По ее итогам соперником "Шахтера" стала "Рома", которую возглавляет экс-тренер "горняков" Паулу Фонсека. "Динамо" предстоит встретиться с испанским "Вильярреалом". Первый матч 1/8 финала "горняки" проведут в гостях, а киевляне начнут 1/8 финала на своем поле. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, ответные поединки - 18 марта. "Шахтер" и "Динамо" в плей-офф Лиги Европы: главное И "Шахтер", и "Динамо" оказались в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов.

"Горняки" в 1/16 финала по сумме двух встреч прошли тель-авивский "Маккаби" - 2:0 и 1:0.

"Динамо" в первом раунде плей-офф ЛЕ удалось обыграть "Брюгге" - 1:1 и 1:0.

"Динамо" и "Шахтер" вместе пробились в 1/8 финала Лиги Европы впервые с сезона 2008-2009 - тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал "Динамо" и "Шахтеру" встретиться в финале Лиги Европы. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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