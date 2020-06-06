Заря - Колос: обзор и полное видео матча УПЛ

"Заря" и "Колос" играли в 25-м туре чемпионата Украины.

6 июня в матче 25-го тура УПЛ на "Славутич-Арене" в Запорожье "Заря" принимала "Колос".

"Заря" одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол на 12-й минуте забил Владислав Кабаев.

Заря - Колос

Видеообзор матча

Полное видео матча

Напомним, на первом этапе УПЛ "Заря" дважды обыграла "Колос" - 3:1 на выезде и 2:0 на своем поле.

Ранее УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 25-го тура УПЛ.

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