Заря - Колос: обзор и полное видео матча УПЛ
18:50, 06 июня 2020Футбол
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"Заря" и "Колос" играли в 25-м туре чемпионата Украины.
Богдан Леднев является одним из лидеров Зари / фото ФК Заря
6 июня в матче 25-го тура УПЛ на "Славутич-Арене" в Запорожье "Заря" принимала "Колос".
"Заря" одержала минимальную победу со счетом 1:0.
Единственный гол на 12-й минуте забил Владислав Кабаев.
Заря - Колос
Видеообзор матча
Заря - Колос - 1:0. Обзор матча
Полное видео матча
Напомним, на первом этапе УПЛ "Заря" дважды обыграла "Колос" - 3:1 на выезде и 2:0 на своем поле.
Ранее УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 25-го тура УПЛ.
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