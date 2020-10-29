Луганский клуб во втором туре принимал призера чемпионата Португалии.

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" 29 октября принимала португальскую "Брагу". Встреча прошла на "Славутич-Арене" в Запорожье.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Брага".

"Заря" потерпела второе поражение в двух стартовых турах.

Лига Европы, групповой этап, 2-й тур

Заря - Брага - 1:2

Голы: Иванисеня, 90+6 - Паулинью, 4, Рикарду Орта, 11

"Заря": Василь, Хомченовский, Цвек, Вернидуб, Фаворов (Абу-Ханна, 87), Иванисеня, Назарина, Юрченко (Перович, 87), Кабаев (Сайядманеш, 81), Кочергин, Лунев (Гладкий, 62)

"Брага": Матеус, Давид Карму, Раул Силва, Бруно Виана, Эсгаю (Витор Тормена, 90+1), Гайтан (Медейруш, 66), Франсержио, Андре Каштру (Аль-Мусрати, 79), Франсишку Моура, Паулинью (Гильерме, 79), Рикарду Орта (Андре Орта, 66)

Предупреждения: Кочергин - Карму, Франсержио, Раул Силва

Видеообзор матча

Онлайн-трансляция матча

90+7 - Финальный свисток! "Заря" проиграла со счетом 1:2.

90+6 - ГООООООЛ! "Заря" забивает - 1:2. Иванисеня отличился классным дальним ударом.

90+1 - Тормена вышел вместо Эсгаю.

90 - Пять минут добавлено.

87 - Перович и Абу-Ханна поменяли Юрченко и Фаворова у "Зари".

86 - Раул Силва предупрежден.

86 - Андре Орта накрутил сразу троих игроков "Зари", но пробил во вратаря.

85 - "Заря" ответила ударом от Кочергина - пытался закрутить мяч в дальний угол, но не попал.

84 - Гости могли забить третий. Гильерме оказался прямо перед Василем, но не сумел переиграть вратаря.

83 - "Брага" только сейчас подала первый угловой в матче.

81 - Сайядманеш сменил Кабаева

79 - Еще две замены у "Браги". Аль-Мусрати и Гильерме вышли вместо Андре Каштру и Паулинью.

78 - Франсержио предупрежден у "Браги".

76 - Кабаев вошел в штрафную, развернулся, но пробить ему не позволили.

74 - Кабаев подавал во вратарскую на Гладкого, но мяч отскочил от груди форварда слишком далеко.

71 - 9-0 по угловым в пользу "Зари", но все без толку.

69 - Юрченко принял мяч на линии штрафной, развернулся и сделал шаг вперед, но защитник помешал нанести хороший удар - Матеус забрал мяч. 14-5 по ударам в пользу "Зари".

66 - Гайтан и Рикарду Орта покинули поле, Медейруш и Андре Орта вступили в игру. Брат заменил брата, к слову.

65 - Опасно! Угловой был у "Зари", и Иванисеня завершал розыгрыш ударом из пределов вратарской - но выше...

64 - С солидным преимуществом "Зари" проходит второй тайм, но стопроцентных моментов у луганчан нет.

63 - Кочергин скинул на Гладкого, но того в последний момент опередил Бруно Виана.

62 - Замена у "Зари". Гладкий вышел вместо Лунева.

58 - Кабаев ворвался в штрафную и пробил с острого угла над перекладиной.

54 - "Заря" в последние минуты оккупировала половину поля соперника. "Брага" обороняется у своей штрафной.

50 - Кочергин попытал счастья дальним ударом, но получилось очень плохо. "Брага" ответила тем же - Паулинью промахнулся издали.

47 - Кабаев получил желтую. Игрок "Зари" с фолом пытался опередить вратаря, который ловил мяч руками.

46 - Начался второй тайм!

45+2 - Перерыв! "Заря" уступает со счетом 0:2.

45+2 - И еще момент у "Зари" Кочергин грудью скинул на Юрченко, но у того не получился удар из центра штрафной.

45 - Лучший момент за весь тайм у "Зари". Вернидуб отдал проникающий пас на Юрченко, Владлен принял и вторым касанием пробил с шестнадцати метров - чуть выше.

41 - Юрченко выполнил навес с углового так, что мяч пересек лицевую линию поля, затем вернулся в поле, но линейный арбитр все увидел.

40 - Никакой остроты от "Зари". Владеют мячом хозяева, но это ни к чему не приводит.

35 - Кочергин повалил Паулинью на газон и получил желтую.

30 - Юрченко пробил со штрафного во вратарский угол - голкипер без проблем справился с ударом.

29 - Карму сбил Кабаева почти на линии штрафной и получил "горчичник".

28 - "Заря" владеет мячом 62% игрового времени.

26 - Корнер у ворот "Браги" завершился неточным ударом Кочергина из-за пределов штрафной.

25 - Лунев довольно опасно простреливал в центр штрафной, но Бруно Виана выбил мяч на угловой.

19 - Вернидуб ошибся на своей половине поля, но обошлось все для "Зари".

16 - Удар от Кочергина метров с семнадцати - голкипер перевел мяч на угловой.

14 - Назарина с дальней дистанции пытался закрутить мяч под штангу - Матеус справился с ударом.

11 - ГОЛ! Совсем грустное начало для "Зари" - 0:2. Рикарду Орта из-за пределов штрафной отправил мяч в "девятку".

8 - Опасный удар от Иванисени! Из-за пределов штрафной пробил полузащитник - мяч совсем недалеко от штанги пролетел.

6 - Вернидуб пробил после подачи со штрафного - неточно.

4 - ГОЛ! "Заря" пропускает... Никто в центре штрафной не помешал Паулинью замкнуть подачу с правого фланга.

3 - "Заря" провела свою первую атаку, но удар Кочергина из пределов штрафной был заблокирован.

1 - Прозвучал стартовый свисток!

Команды уже на поле. Прозвучал гимн Лиги Европы.

Состав "Зари".

Состав и расстановка "Браги".

Форма, в которой команды выйдут на поле. "Заря" сыграет в черном, "Брага" - в белом.

"Заря" и "Брага" не так давно уже играли друг против друга. В третьем раунде квалификации Лиги Европы 2018-2019 луганчанам удалось пройти португальцев за счет голов на выезде - 1:1 и 2:2.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник перед игрой заявил, что рассчитывает на положительный результат в этом матче: "Для нас это очень важная игра с учетом того, что мы проиграли первый тур, а конкурент нынешний выиграл противостояние в домашнем матче".

Главный тренер "Браги" Карлуш Карвальял:

"Мы изучили сильные и слабые стороны "Зари". В нашей группе нет слабых команд, все они сильны по-своему. Матч предстоит очень непростой, но мы сделаем все возможное для победы".

Перед матчем против "Зари" "Брага" в чемпионате Португалии обыграла "Виторию Гимараэш" со счетом 1:0. "Заря" также одержала победу в своем национальном первенстве, разгромив "Рух" (4:0).

Текущая форма команд:

"Заря" и "Брага" по-разному стартовали в групповом этапе Лиги Европы. Луганский клуб в первом туре был разгромлен "Лестером" (0:3), в то же время "Брага" с тем же счетом выиграла у АЕКа.

Заря - Брага: прогноз букмекеров

Главный арбитр матча - грузин Георгий Круашвили.

Заря - Брага: анонс матча

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Автор: Антон Дударь