"Пусть завидуют": украинский тренер рад, что чемпионат Беларуси продолжается в условиях пандемии коронавируса

Юрий Вернидуб отметил, что ему нравится накал борьбы в турнире.

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал тот факт, что чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

Читайте такжеКоманда украинского тренера обыграла Динамо Милевского в чемпионате Беларуси (видео)

Специалиста цитирует Tribuna.com.

"В Беларуси в этом году чемпионат шикарный. Смотрю, как играют другие команды, и не могу понять, что происходит и как. Это ж класс. Пишут, мол, нет футбола. Ну, ребята, вы посмотрите футбол.

Я всегда удивлялся и мне нравился польский футбол, потому что в польском футболе чемпионат всегда до последнего тура, до последнего тура там решается первое, второе и третье место.

А что, сейчас в Беларуси не то же самое? Вы посмотрите, какой накал, какая борьба. Это супер. Пусть завидуют и пусть смотрят, что мы играем. И выбирают классных футболистов себе в чемпионаты. Та же Россия считает, что у них супер чемпионат. Надо показывать и продавать, пока есть такая возможность", - заявил Вернидуб.

Команда украинского тренера в матче очередного тура обыграла брестское "Динамо" со счетом 2:0.

Для команды Вернидуба эта победа стала второй в сезоне. "Шахтер" набрал 8 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди получил длительную дисквалификацию.