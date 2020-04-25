Хачериди получил длительную дисквалификацию после скандальной выходки в чемпионате Беларуси

Евгений Хачериди получил наказание за свое удаление и попытку выяснить отношения с арбитром.

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей по итогам поединка чемпионата Беларуси против "Витебска".

Данное решение было вынесено в ходе заседания Контрольно-дициплинароного комитета Белорусской федерации футбола.

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Кроме пятиматчевой дисквалификации, Хачериди оштрафован на 1350 белорусских рублей (14 918 гривен).

Напомним, в матче против "Витебска" Хачериди получил красную карточку, ударив соперника ногой в неигровом эпизоде. После игры украинец пытался выяснить отношения с арбитром в подтрибунном помещении.

Как сообщал УНИАН, брестское "Динамо" также может оштрафовать Хачериди - игрока могут лишить половины месячной зарплаты.