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Хачериди получил длительную дисквалификацию после скандальной выходки в чемпионате Беларуси

10:24, 25 апреля 2020
Футбол
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Евгений Хачериди провел за Динамо Брест три матча / фото: ФК Динамо Брест

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей по итогам поединка чемпионата Беларуси против "Витебска".

Данное решение было вынесено в ходе заседания Контрольно-дициплинароного комитета Белорусской федерации футбола.

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Кроме пятиматчевой дисквалификации, Хачериди оштрафован на 1350 белорусских рублей (14 918 гривен).

Напомним, в матче против "Витебска" Хачериди получил красную карточку, ударив соперника ногой в неигровом эпизоде. После игры украинец пытался выяснить отношения с арбитром в подтрибунном помещении.

Как сообщал УНИАН, брестское "Динамо" также может оштрафовать Хачериди - игрока могут лишить половины месячной зарплаты.

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