Роман Яремчук помог "Генту" одержать вторую победу подряд.

Украинский футболист Роман Яремчук отличился забитым голом в матче 18-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена".

Для Яремчука это был сотый поединок в футболке "Гента" в чемпионате Бельгии.

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На 63-й минуте матча Яремчук воспользовался пасом партнера по команде и переправил мяч в ворота ударом с шести метров.

Украинец в итоге провел на поле весь матч, а "Гент" одержал победу со счетом 3:0.

Яремчук забил во втором подряд матче за "Гент". Всего на его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 20 играх за бельгийский клуб в этом сезоне.

Отметим также, что Яремчук вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Гента". Всего он забил 49 мячей за клуб.

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Автор: Антон Дударь