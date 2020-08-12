Испанский клуб дополнил квартет полуфиналистов Лиги Европы (фото)

"Севилья" выбила из турнира "Вулверхэмптон".

"Севилья" вышла в полуфинал Лиги Европы 2019-2020. В матче 1/4 финала испанский клуб обыграл английский "Вулверхэмптон".

"Севилья" одержала минимальную победу благодаря точному удару головой от Лукаса Окампоса на 88-й минуте встречи.

"Вулверхэмптон" на 13-й минуте не использовал шанс выйти вперед - Рауль Химененс не смог переиграть вратаря с пенальти.

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"Вулверхэмптон" - "Севилья" - 0:1

Гол: Окампос, 88

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо (Нету, 71), Винагре, Траоре (Жота, 79), Хименес

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 85), Сусо (Эль Хаддади, 89), Эн-Несири (де Йонг, 85), Окампос

Предупреждения: Саисс, Невеш - Диего Карлос

Нереализованный пенальти: Хименес, 13 (вратарь)

В полуфинале "Севилья" сыграет с "Манчестер Юнайтед", который с трудом прошел "Копенгаген".

В другом матче 1/2 финала встретятся донецкий "Шахтер" и итальянский "Интер".

"Финал восьми" Лиги Европы 2019-2020 принимает Германия.

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