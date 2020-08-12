Испанский клуб дополнил квартет полуфиналистов Лиги Европы (фото)
"Севилья" вышла в полуфинал Лиги Европы 2019-2020. В матче 1/4 финала испанский клуб обыграл английский "Вулверхэмптон".
"Севилья" одержала минимальную победу благодаря точному удару головой от Лукаса Окампоса на 88-й минуте встречи.
"Вулверхэмптон" на 13-й минуте не использовал шанс выйти вперед - Рауль Химененс не смог переиграть вратаря с пенальти.
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"Вулверхэмптон" - "Севилья" - 0:1
Гол: Окампос, 88
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо (Нету, 71), Винагре, Траоре (Жота, 79), Хименес
"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 85), Сусо (Эль Хаддади, 89), Эн-Несири (де Йонг, 85), Окампос
Предупреждения: Саисс, Невеш - Диего Карлос
Нереализованный пенальти: Хименес, 13 (вратарь)
- В полуфинале "Севилья" сыграет с "Манчестер Юнайтед", который с трудом прошел "Копенгаген".
- В другом матче 1/2 финала встретятся донецкий "Шахтер" и итальянский "Интер".
- "Финал восьми" Лиги Европы 2019-2020 принимает Германия.
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