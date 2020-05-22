Возобновление сезона в УПЛ перенесено на новую дату: озвучены причины

Украинская Премьер-лига может возобновиться в июне.

Украинская ассоциация футбола перенесла рестарт сезона в УПЛ с 30 мая на 6 июня.

Об этом стало известно сайту Sport Arena.

Решение о том, чтобы отложить дату возобновления чемпионата было принято на уровне украинской федерации. Позже его приняли уже на уровне клубов УПЛ.

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Журналист программы "Футбольный формат" Лев Галушко на своей странице в Facebook сообщил, что причина переноса заключается в том, что "не все команды успевают провести тесты и полноценно подготовиться".

В то же время, по информации журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3" Игоря Бурбаса рестарт УПЛ отложен по другой причине - "из-за слишком маленького количества людей, которым разрешено находиться на стадионе".

"По требованию Кабмина их должно быть не более 50. Делегации команд, судьи, трансляторы - это минимум 200. Сейчас согласовывают с Минздравом увеличение квоты. Вся эта бюрократия занимает время", - написал Бурбас в Twitter.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стала известна новая дата финала Кубка Украины по футболу.

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