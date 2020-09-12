Владислав Ващук уверен, что Европа "хочет разобрать" Беларусь.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал протесты в Беларуси.

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Экс-спортсмен дал интервью YouTube-каналу "Эхо Киева".

"Похоже, в Украине и Беларуси - один и тот же сценарий. Все это читают. На самом деле в Украине уже Европа. Европа руководит Украиной. Хотели Европу - вот Европа. Все за нас решают. Европа хочет разобрать Беларусь. Сценарии похожи", - заявил Ващук, добавив, что считает события 2014 года в Украине "государственным переворотом".

При этом бывший футболист отметил, что многим не хочется видеть Украину успешной страной:

"Почему Украина все время от кого-то зависима? Она выбрала этот путь. Изначально. Когда-то отдались одним, потом - другим. Мы мешаем. Мы - как тот мостик от большого к меньшему, от меньшего к большему. Многие не хотят, чтобы мы стали успешной страной".

Ранее бывший украинский футболист Артем Старгородский сравнил события на Майдане и протесты в Беларуси, отметив, что в Украине "все было не так жестоко".

При этом белорусские футболисты записали обращение к правительству страны с требованием остановить насилие.

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Автор: Данил Слесь