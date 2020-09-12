Белорусские футболисты записали обращение к правительству страны во главе с Александром Лукашенко, призвав остановить насилие по отношению к гражданам.
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Видео опубликовано на YouTube-канале "Нежно о футболе".
"Не можем молчать. Молчать, когда бьют наших друзей, людей, коллег. Мы - футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит. Хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем: "Остановите насилие!", - сказано в обращении игроков.
В конце ролика представлен полный список футболистов, которые присоединились к акции. Среди них действующие игроки сборной Беларуси Антон Чичкан, Александр Сачивко, Станислав Драгун, Павел Нехайчик и другие.
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