Гулял без маски: заболевшего коронавирусом футболиста Карпат заметили в центре Львова (фото)

"Карпаты" официально не сообщали о том, что Владислав Дубинчак уже выздоровел.

Футболист львовских "Карпат" Владислав Дубинчак, у которого в мае был диагностирован коронавирус, прогулялся по центру Львова без маски.

Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" на YouTube.

Дубинчака, который гулял вместе со своей девушкой, сфотографировал очевидец.

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Ведущие шоу установили, что на фото действительно Дубинчак, а снимок сделан 13 июня.

Футболист сдал положительный тест на коронавирус 17 дней назад, то есть две недели необходимого карантина уже прошли. Однако ни "Карпаты", ни сам Дубинчак официально не сообщали, что он еще раз прошел тестирование и уже не болеет.

"Мы не требуем, чтобы он сидел где-то на самоизоляции, но если уже куда-то выходишь гулять, то можно, по крайней мере, маску надеть? И не идти в центр города... Очень хотелось бы услышать реакцию и "Карпат", и самого Дубинчака", - отметил ведущий шоу Сергей Болотников.

Напомним, в "Карпатах" произошла вспышка заражения коронавирусом, из-за чего были отложены уже два матча команды.

Как сообщал УНИАН, ранее Дубинчак рассказал о своем заражении коронавирусом.

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