Сделал первый удар по мячу: Зеленский посетил матч возрожденного Кривбасса в Кубке Украины (фото)

Команда одержала победу в предварительном раунде турнира.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил первый матч "Кривбасса" после возрождения клуба.

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Об этом сообщил официальный сайт президента Украины.

Команда из Кривого Рога принимала "Черкащину" в предварительном раунде Кубка Украины и одержала победу со счетом 4:2.

Начало матча было отложено на 50 минут из-за опоздания Зеленского. Президент совершил первый удар по мячу в игре.

"Для нас это большое счастье. Это - большой бренд. Я сам еще маленьким мальчиком ходил на все матчи. Я вас поздравляю с возрождением и желаю вам только побед", - сказал Зеленский футболистам.

"Кривбасс": достижения, закат и новый старт

ФК "Кривбасс" был основан в 1927-м году. Команда четыре раза становилась чемпионом УССР (1971, 1972, 1976, 1981), а также дважды - бронзовым призером чемпионата Украины (1999, 2000). В 2000-м году команда играла в финале Кубка Украины.

Летом 2013 года из-за отсутствия финансирования клуб отказался от участия в матчах Премьер-лиги, занимая шестое место в турнирной таблице.

По инициативе Зеленского было принято решение возродить "Кривбасс". Это было сделано на базе "Горняка", выступающего во Второй лиге.

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Автор: Данил Слесь