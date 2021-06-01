Виталий Буяльский поставил подпись под новым соглашением.

Полузащитник Виталий Буяльский, который пропустит Евро-2020 из-за травмы, подписал новый контракт с киевским "Динамо".

Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".

Новое соглашение рассчитано на четыре года - до лета 2025 года.

"Мне было приятно, что клуб предложил мне новый контракт, я долго не думал и сразу согласился. И клуб, и меня все устроило, поэтому мы быстро поставили подписи", - сказал Буяльский.

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"До истечения моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что "Динамо" заблаговременно предложило мне продлить сотрудничество. Это значит, что клубу я не безразличен - это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая", - добавил полузащитник.

Виталий Буяльский: карьера и достижения

Буяльский провел всю профессиональную карьеру в "Динамо", кроме одного сезона в аренде в "Говерле" в 2013-2014 годах.

Вместе с "Динамо" 28-летний игрок трижды стал чемпионом Украины, три раза выиграл Кубок Украины, четырежды - Суперкубок страны.

Всего за "Динамо" Буяльский сыграл 231 матч, забил 41 гол и сделал 27 ассистов.

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Автор: Антон Дударь