Виктор Понедельник - автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 / фото sport-express.ru
В 83 года умер бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник.
Читайте такжеВ Италии переименовали футбольный стадион в честь МарадоныОб этом сообщила его дочь Анастасия в Facebook.
В комментарии РБК Анастасия Понедельник сказала, что ее отец умер «после тяжелой и продолжительной болезни».
Виктор Понедельник - автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960. Заслуженный мастер спорта СССР. В финальном матче против команды Югославии он забил головой победный гол в дополнительное время.
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