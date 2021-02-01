Украинский полузащитник Виктор Коваленко перешел из донецкого "Шахтера" в итальянскую "Аталанту".
Об этом стало известно после того, как "Аталанта" официально зарегистрировала переход украинца.
Коваленко уже указан в списке последних подтвержденных трансферов на официальном сайте Серии А.
В ближайшее время "Аталанта" должна объявить о переходе игрока.
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Отметим, что Коваленко покинул "Шахтер" за полгода до истечения контракта с клубом. Летом "Аталанта" могла подписать украинца бесплатно, однако бергамаски решили забрать игрока уже сейчас. По информации Transfermarkt, "Аталанта" выплатила "горнякам" 700 тысяч евро в качестве компенсации за Коваленко.
По неофициальным данным, контракт Коваленко будет рассчитан на 4,5 года.
Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"
- 24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".
- С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок страны и дважды - Суперкубок.
- В сезоне 2020-2021 в активе полузащитника 4 гола в 11 матчах за "горняков" во всех турнирах.
- Ранее Коваленко объяснил почему не хочет продлевать контракт с "Шахтером".
- В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.
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