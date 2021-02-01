"Аталанта" еще не объявила о трансфере, но уже зарегистрировала игрока.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко перешел из донецкого "Шахтера" в итальянскую "Аталанту".

Об этом стало известно после того, как "Аталанта" официально зарегистрировала переход украинца.

Коваленко уже указан в списке последних подтвержденных трансферов на официальном сайте Серии А.

В ближайшее время "Аталанта" должна объявить о переходе игрока.

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Отметим, что Коваленко покинул "Шахтер" за полгода до истечения контракта с клубом. Летом "Аталанта" могла подписать украинца бесплатно, однако бергамаски решили забрать игрока уже сейчас. По информации Transfermarkt, "Аталанта" выплатила "горнякам" 700 тысяч евро в качестве компенсации за Коваленко.

По неофициальным данным, контракт Коваленко будет рассчитан на 4,5 года.

Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"

24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".

С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок страны и дважды - Суперкубок.

В сезоне 2020-2021 в активе полузащитника 4 гола в 11 матчах за "горняков" во всех турнирах.

Ранее Коваленко объяснил почему не хочет продлевать контракт с "Шахтером".

В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.

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Автор: Антон Дударь