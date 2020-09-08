Из секретариата Египетской футбольной ассоциации пропали семь трофеев Кубка африканских наций.

Об этом сообщил официальный Twitter Конфедерации африканского футбола (КАФ).

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"КАФ стало известно о пропаже трофеев Кубка африканских наций из секретариата Египетской футбольной ассоциации. Мы ошеломлены этой новостью. Наши двери открыты, и ассоциация может рассчитывать на нашу поддержку в поисках этих бесценных трофеев", - говорится в заявлении.