Кубок африканских наций / фото twitter.com/CAF_Online
Из секретариата Египетской футбольной ассоциации пропали семь трофеев Кубка африканских наций.
Об этом сообщил официальный Twitter Конфедерации африканского футбола (КАФ).
Читайте такжеКонец гендерному неравенству: в Бразилии уравняли зарплаты в мужской и женской сборных по футболу
"КАФ стало известно о пропаже трофеев Кубка африканских наций из секретариата Египетской футбольной ассоциации. Мы ошеломлены этой новостью. Наши двери открыты, и ассоциация может рассчитывать на нашу поддержку в поисках этих бесценных трофеев", - говорится в заявлении.
Сборная Египта становилась победителем Кубка африканских наций в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 и 2010 годах.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Сожгли машину и избили: французский футболист стал жертвой преступников после перехода в новый клуб (фото)
- Дом футболиста Ливерпуля ограбили, когда он праздновал победу в АПЛ
- Футболисты лондонского Арсенала сломали Кубок Англии во время празднования (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram