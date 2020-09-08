Кубок африканских наций / фото twitter.com/CAF_Online

Об этом сообщил официальный Twitter Конфедерации африканского футбола (КАФ).

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"КАФ стало известно о пропаже трофеев Кубка африканских наций из секретариата Египетской футбольной ассоциации. Мы ошеломлены этой новостью. Наши двери открыты, и ассоциация может рассчитывать на нашу поддержку в поисках этих бесценных трофеев", - говорится в заявлении.

Сборная Египта становилась победителем Кубка африканских наций в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 и 2010 годах.

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Автор: Антон Дударь