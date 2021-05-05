Все решил единственный гол с пенальти.

В матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" пожаловала в гости к "Днепру-1".

В первом тайме команды на двоих нанесли лишь один удар в створ ворот и пошли отдыхать без голов. Во второй половине встречи игроки резвее начали бегать и создавать голевые возможности. Впрочем, на 69-й минуте днепряне остались в меньшинстве, поскольку удаление заработал Даниил Игнатенко.

Через 10 минут с этого момента луганчане открыли счет во встрече. Экс-полузащитник немецкого "Байера" Владлен Юрченко реализовал пенальти и поставил точку в матче.

Таким образом, "Заря" набрала 47 очков и за тур до конца чемпионата является недосягаемой для преследователей. У ближайшего "Колоса" всего 41 очко, а это значит, что как минимум бронзовые медали окажутся на шее у подопечных Виктора Скрипника. "Днепр-1" остался на 8-й позиции с 29-ю баллами.

"Днепр-1" - "Заря" - 0:1

Голы: Юрченко, 79 (пенальти)

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк (Цуриков, 83), Сваток, Дуглас, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко, Булеца (Билл, 83), Тейлор, Довбик, Ди Франко

"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Иванисеня (Цвек, 83), Жуниор, Назарина, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Кабаев, Громов (Аллахьяр, 74)

Предупреждение: Дубинчак, 13, Дуглас, 45+1, Тейлор, 90+1 - Иванисеня, 40, Вернидуб, 44, Аллахьяр, 85.

Удаление: Игнатенко, 69

Вашему вниманию видеообзор от телеканала УНИАН.

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Украинская Премьер-лига: 25-й тур

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Автор: Артем Будрин