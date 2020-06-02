Шахтер стал хозяином матча с Десной и во второй раз подряд сыграет в Киеве

Клубы договорились об изменении условий встречи.

Поединок "Шахтера" и "Десны" в 25-м туре УПЛ перенесен из Чернигова в Киев.

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Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Игра должна была стать домашней для "Десны" и пройти в Чернигове, но клубы решили перенести встречу на НСК "Олимпийский". При этом номинальным хозяином будет "Шахтер".

Стоит отметить, что УПЛ перед возобновлением сезона разрешила клубам вести переговоры и менять места проведения игр, если это необходимо в условиях пандемии коронавируса.

Матч "Шахтер" - "Десна" состоится 6 июня. При этом уже на следующий день на "Олимпийском" сыграет "Динамо", которое будет принимать "Александрию".

В прошлом туре "горняки" также играли в Киеве домашний матч с "Динамо" и одержали победу со счетом 3:1.

Как сообщал УНИАН, ранее в УПЛ оценили вероятность срыва сезона после вспышки коронавируса в "Карпатах".

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