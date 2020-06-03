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"Гораздо выше": скаут назвал сумму, за которую итальянские клубы готовы купить лидера Динамо Цыганкова

11:55, 03 июня 2020
Футбол
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Цыганков интересен клубам Серии А / фото ФК Динамо

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Скаута цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Цена на топ-футболистов? Очень сложно сказать. Например, Тайсона "Рома" взяла бы бесплатно, поскольку трансфер они не потянут. Если бы Цыганкова за 14-15 миллионов продали - условный "Лацио" или "Фиорентина" взяли бы его. Но цена на Цыганкова не 13-15 миллионов, а гораздо выше", - сказал Великих.

Скаут добавил, что несколько клубов Серии A следят за футболистами из УПЛ и даже ведут переговоры:

"Игроки из украинского чемпионата интересуют итальянские клубы, но цены на этих футболистов слишком высоки. Конкретизировать очень сложно, потому что идут переговоры. Могу сказать, что "Сампдория", "Фиорентина", "Рома" - активно отслеживают украинских футболистов".

УНИАН ранее сообщал о том, что Цыганков мог перейти в один из топ-клубов АПЛ.

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