Победный гол забил грузинский полузащитник.

"Ингулец" и "Александрия" встречались в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Поединок состоялся на стадионе "Звезда" в Кропивницком.

Встреча была напряженной, поскольку команды из одной области и представляют аграрный регион нашей страны. Президенты обоих клубов являются бизнесменами из аграрной индустрии, а ожесточенные поединки между этими командами еще в Первой лиге окрестили "аграрным дерби". В дополнение, в матче первого круга команды выдали настоящий спектакль, где со счетом 4:3 победила команда Владимира Шарана.

На этот раз матч завершился минимальной победой "Ингульца" - 1:0.

После этой игры у команды Сергея Лавриненко - 19 очков и 9-е место в таблице, у "Александрии" - 26 очков и седьмая позиция. Это первая победа в истории для команды из пгт Петрово над своим соперником из Александрии.

"Ингулец" - "Александрия" - 1:0

Гол: Сичинава, 45+2

"Ингулец": Малыш, Квасной (Синегуб, 84), Салем, Ковалев, Балан, Шишка (Чайковский, 78), Кучеренко, Бартулович (Коваленко, 62), Запорожец (Васин, 84), Козак (Щедрый, 62), Сичинава.

"Александрия": Панькив, Вантух, Бондаренко (Дубра, 26), Мирошниченко (Мишенко, 66), Третьяков (Стецков, 88), Гречишкин, Калюжный (Гордиенко, 66), Лучкевич, Устименко (Новиков, 46), Ситало.

Видео победного мяча вашему вниманию от телеканалов "Футбол 1,2,3":

Украинская Премьер-лига: 19-й тур

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Автор: Будрин Артем