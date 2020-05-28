Лучший украинский футбол возвращается на УНИАН ТВ
14:01, 28 мая 2020Футбол
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На телеканале состоится трансляция матчей "СК Днепр-1" - "Олимпик" и "Карпаты" - "Мариуполь" уже на предстоящих выходных.
В эти выходные, 30 и 31 мая, на телеканале УНИАН ТВ будут транслироваться сразу два матча УПЛ - "СК Днепр-1" - "Олимпик" и "Карпаты" - "Мариуполь".
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Украинская Премьер-лига официально сообщила о возобновлении сезона, а также представила расписание поединков 24 тура.
Прямая трансляция матча "СК Днепр-1" - "Олимпик" состоится в субботу, 30 мая, в 17:00.
Прямая трансляция поединка "Карпаты" - "Мариуполь" запланирована на воскресенье, 31 мая, в 14:00.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что ждет УПЛ при единичных случаях заражения коронавирусом в командах.
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