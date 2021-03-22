Шина - лучший игрок тура / upl.ua
Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет лиги, назвала имя лучшего игрока 19-го тура.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
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Им признан полузащитник "Львова" Шина, который в матче против "Шахтера" (3:2) принес победу своей команде голом с пенальти, а также отдал результативный пас.
По итогам голосования экспертов Шина опередил форварда "Ворсклы" Руслана Степанюка и игрока "Днепра-1" Марио Чуже.
Украинская Премьер-лига: итоги 19-го тура
- Матчи 19-го тура УПЛ прошли 20 и 21 марта: результаты игр, турнирная таблица.
- По итогам тура "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" в чемпионской гонке до 7 очков.
- В гонке бомбардиров УПЛ лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 забитых мячей.
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