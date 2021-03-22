Лучшим по итогам тура признан представитель ПФК "Львов".

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет лиги, назвала имя лучшего игрока 19-го тура.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

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Им признан полузащитник "Львова" Шина, который в матче против "Шахтера" (3:2) принес победу своей команде голом с пенальти, а также отдал результативный пас.

По итогам голосования экспертов Шина опередил форварда "Ворсклы" Руслана Степанюка и игрока "Днепра-1" Марио Чуже.

Украинская Премьер-лига: итоги 19-го тура

Матчи 19-го тура УПЛ прошли 20 и 21 марта: результаты игр, турнирная таблица.

По итогам тура "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" в чемпионской гонке до 7 очков.

В гонке бомбардиров УПЛ лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 забитых мячей.

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Автор: Антон Дударь