"Шахтер" и "Динамо" продолжат свои выступления в Лиге Европы.

По итогам групповой стадии еврокубков три украинских участника Лиги чемпионов и Лиги Европы - "Шахтер", "Динамо и "Заря" в общем заработали 83 млн. евро.

О том, сколько заработал каждый из клубов, сообщает meta-ratings.com.

"Шахтер"

Больше всех на данный момент УЕФА выплатит донецкому "Шахтеру" - команда заработала чуть более 43 млн евро:

14,7 млн "горняки" получат за участие на групповом этапе;

20,29 млн - за счёт позиции в десятилетнем рейтинге клубов УЕФА;

7,88 млн - непосредственно за результаты и выход в 1/16 финала Лиги Европы и 0,2 млн - из маркетингового пула.

"Динамо"

Столичный клуб заработал 35 млн евро:

Киевляне получат 14,8 евро за участие в группе;

16 млн - по десятилетнему историческому рейтингу;

4 млн - за выступление в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы, и те же 0,2 млн - из маркетингового пула.

"Заря"

Команда из Луганска в Лиге Европы заработала 4,69 млн евро:

2,8 млн, луганская команда получит только за участие на групповом этапе;

Две победы - над АЕКом и "Лестером" принесли "Заре" 1,25 млн евро.

Вылетевшие в квалификации ЛЕ "Колос" и "Десна" получат от УЕФА 540 и 280 тысяч евро.

Украинские клубы в еврокубках: общие результаты

Донецкий "Шахтер" набрал 8 очков и занял третье место в группе В, уступив "Боруссии" М, которая стала второй, по личным встречам. Таким образом, "Шахтер" вышел в Лигу Европы.

"Динамо" заработало 4 очка в своей группе. В последнем туре "Динамо" и венгерский "Ференцварош" в очном противостоянии решали судьбу третьего места и путевки в Лигу Европы, которую в итоге завоевали киевляне.

"Заря" с 6 очками завершила выступление в группе G Лиги Европы на третьем месте. Луганский клуб в третий раз в своей истории выступал на групповом этапе Лиги Европы и в третий раз не сумел выйти в плей-офф.

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Автор: Олег Давыгора