Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который перед игрой с Францией пообещал периодически общаться со СМИ на украинском языке, сдержал свое слово.
На пресс-конференции, посвященной матчу против Финляндии, Шевченко на украинском поблагодарил болельщиков:
"Прежде всего, очень приятно снова сыграть в Киеве. Нам будет не хватать полных трибун НСК "Олимпийский". Но все равно хочу поблагодарить фанатов. Нам важна ваша поддержка".
Видео в Instagram опубликовал пресс-атташе Шевченко Николай Васильков.
В ходе пресс-конференции тренер также охарактеризовал соперника и заявил, что поединок будет непростым, передает официальный сайт УАФ.
"Сборная Финляндии заслуживает очень большое внимание и уважение. Команда в последние годы показывает превосходные результаты. Она прошла квалификацию, попала на Евро-2020. Сбалансированная команда, которая имеет хороших исполнителей.
Мы знаем их сильные стороны. У нас есть определенный план на игру. Поединок будет непростым, мы это понимаем. По собственному опыту знаю, что будет очень много борьбы и единоборств. Кто больше выиграет, тот и будет ближе к успеху", - сказал Шевченко.
Украина - Финляндия: перед матчем
- Матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Украина - Финляндия пройдет 28 марта в Киеве. Начало - в 21.45.
- "Желто-синяя" сборная успешно начала отбор на ЧМ-2022, сыграв на выезде с французами вничью и набрав свое первое очко в копилку.
- Финляндия тоже начала квалификацию положительно. Скандинавская команда смогла отыграться с 0:1 против Боснии и Герцеговины и вырвать ничью в домашнем поединке. Это все случилось усилиями 30-летнего нападающего Теэму Пукки, который "вколотил" боснийцам дубль.
- Тренерский штаб украинцев не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко, Артема Беседина и Виктора Цыганкова, которые находятся в лазарете. С большой вероятностью Андрей Ярмоленко тоже не успеет залечить свою травму.
- Сборная Финляндии перед игрой понесла серьезную потерю, оставшись без капитана.
- Матч будет судить румынский арбитр Иштван Ковач. При нем сборная Украины ранее в 2014 году обыграла Молдову в контрольном матче (1:0).
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