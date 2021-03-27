Андрей Шевченко пообщался со СМИ перед матчем против Финляндии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который перед игрой с Францией пообещал периодически общаться со СМИ на украинском языке, сдержал свое слово.

На пресс-конференции, посвященной матчу против Финляндии, Шевченко на украинском поблагодарил болельщиков:

"Прежде всего, очень приятно снова сыграть в Киеве. Нам будет не хватать полных трибун НСК "Олимпийский". Но все равно хочу поблагодарить фанатов. Нам важна ваша поддержка".

Видео в Instagram опубликовал пресс-атташе Шевченко Николай Васильков.

В ходе пресс-конференции тренер также охарактеризовал соперника и заявил, что поединок будет непростым, передает официальный сайт УАФ.

"Сборная Финляндии заслуживает очень большое внимание и уважение. Команда в последние годы показывает превосходные результаты. Она прошла квалификацию, попала на Евро-2020. Сбалансированная команда, которая имеет хороших исполнителей.

Мы знаем их сильные стороны. У нас есть определенный план на игру. Поединок будет непростым, мы это понимаем. По собственному опыту знаю, что будет очень много борьбы и единоборств. Кто больше выиграет, тот и будет ближе к успеху", - сказал Шевченко.

Украина - Финляндия: перед матчем

Матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Украина - Финляндия пройдет 28 марта в Киеве. Начало - в 21.45.

"Желто-синяя" сборная успешно начала отбор на ЧМ-2022, сыграв на выезде с французами вничью и набрав свое первое очко в копилку.

Финляндия тоже начала квалификацию положительно. Скандинавская команда смогла отыграться с 0:1 против Боснии и Герцеговины и вырвать ничью в домашнем поединке. Это все случилось усилиями 30-летнего нападающего Теэму Пукки, который "вколотил" боснийцам дубль.

Тренерский штаб украинцев не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко, Артема Беседина и Виктора Цыганкова, которые находятся в лазарете. С большой вероятностью Андрей Ярмоленко тоже не успеет залечить свою травму.

Сборная Финляндии перед игрой понесла серьезную потерю, оставшись без капитана.

Матч будет судить румынский арбитр Иштван Ковач. При нем сборная Украины ранее в 2014 году обыграла Молдову в контрольном матче (1:0).

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Автор: Антон Дударь