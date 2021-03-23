Андрей Шевченко / фото УАФ

Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко взял вступительное слово в начале пресс-конференции посвященной матчу против Франции в отборочном цикле к ЧМ-2022. Легенда украинского спорта неожиданно перешел с русского на украинский и пообещал в будущем чаще так делать.

"Добрый день. Я рад всех поздравить с началом сборов национальной команды. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пока не готов общаться на украинском постоянно, но буду делать это в будущем", - начал мероприятие такими словами Шевченко.

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Автор: Будрин Артем