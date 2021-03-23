44-летний специалист неожиданно поразил журналистов.

Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко взял вступительное слово в начале пресс-конференции посвященной матчу против Франции в отборочном цикле к ЧМ-2022. Легенда украинского спорта неожиданно перешел с русского на украинский и пообещал в будущем чаще так делать.

"Добрый день. Я рад всех поздравить с началом сборов национальной команды. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пока не готов общаться на украинском постоянно, но буду делать это в будущем", - начал мероприятие такими словами Шевченко.

Сборная Украины: матчи в марте

Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Стартовать в отборе предстоит 24 марта матчем против действующих чемпионов мира французов.

28 и 31 марта Украина проведет два матча в Киеве: сначала против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.

Раньше Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые вызваны в сборную, но позже стало известно, что сразу три игрока не помогут команде из-за травм.

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Автор: Будрин Артем