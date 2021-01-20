Руслан Малиновский не отметился результативными действиями, но провел хороший матч.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим игроком перенесенного матча 10-го тура Серии А "Удинезе" - "Аталанта".

Малиновский получил самую высокую оценку от портала SofaScore - 7,8.

Украинец провел на поле 81 минуту, после чего был заменен. За это время он нанес 3 удара по воротам (2 мимо и 1 заблокированный), пасовал с точностью 84% (26 точных передач из 31), совершил 2 удачные обводки, заработал на себе 4 фола и допустил одну потерю.

Матч в итоге завершился вничью - 1:1.

Отметим, что Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" в третий раз подряд.

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Автор: Антон Дударь