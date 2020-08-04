"Пошел резюме составлять": журналист опубликовал зарплаты сотрудников Украинской ассоциации футбола (фото)

Топ-чиновники организации зарабатывают сотни тысяч, если верить данным Константина Андриюка.

Журналист Константин Андриюк обнародовал зарплаты топ-чиновников Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Фото документа Андриюк опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно этой информации, глава комитета национальных сборных Мирон Маркевич заработал за месяц более 707 тысяч гривень. Председатель комитета по этике и честной игры Франческо Баранка - более 513 тысяч гривень. Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко - 432 тысячи гривень. Глава Комитета арбитров Лучано Лучи - 411 тысяч гривень.

Кроме того, напротив фамилии генсека УАФ Юрия Записоцкого указана сумма в размере 327 тысяч гривень, а Олег Протасов получил 323 тысячи гривень.

В списке отсутствует президент УАФ Андрей Павелко. При этом есть два обладателя "Золотого мяча" - Игорь Беланов (153 тысячи) и Олег Блохин (115 тысяч).

"Вы себе читайте, изучайте, а я пошел резюме составлять. Очень мне хочется попасть на работу в УАФ", - написал Андриюк.

Также журналист отметил, что у него есть оригиналы всех документов, которые он может при необходимости передать правоохранительным органам в качестве доказательств.

УНИАН ранее сообщал о том, что ФИФА выделит УАФ солидную сумму для борьбы с последствиями коронавируса.

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