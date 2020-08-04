"Пошел резюме составлять": журналист опубликовал зарплаты сотрудников Украинской ассоциации футбола (фото)
Журналист Константин Андриюк обнародовал зарплаты топ-чиновников Украинской ассоциации футбола (УАФ).
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Фото документа Андриюк опубликовал на своей странице в Facebook.
Согласно этой информации, глава комитета национальных сборных Мирон Маркевич заработал за месяц более 707 тысяч гривень. Председатель комитета по этике и честной игры Франческо Баранка - более 513 тысяч гривень. Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко - 432 тысячи гривень. Глава Комитета арбитров Лучано Лучи - 411 тысяч гривень.
Кроме того, напротив фамилии генсека УАФ Юрия Записоцкого указана сумма в размере 327 тысяч гривень, а Олег Протасов получил 323 тысячи гривень.
В списке отсутствует президент УАФ Андрей Павелко. При этом есть два обладателя "Золотого мяча" - Игорь Беланов (153 тысячи) и Олег Блохин (115 тысяч).
"Вы себе читайте, изучайте, а я пошел резюме составлять. Очень мне хочется попасть на работу в УАФ", - написал Андриюк.
Также журналист отметил, что у него есть оригиналы всех документов, которые он может при необходимости передать правоохранительным органам в качестве доказательств.
УНИАН ранее сообщал о том, что ФИФА выделит УАФ солидную сумму для борьбы с последствиями коронавируса.
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