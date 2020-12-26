Ради перехода в "Аталанту" Виктор Коваленко отказал "Роме".

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко вскоре перейдет в итальянскую "Аталанту".

Как сообщает todofichajes.com, "Аталанта" может объявить о переходе Коваленко уже в первых числах января и не ждать лета, когда игрок станет свободным агентом.

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В таком случае "Шахтер" получит за своего воспитанника не более чем 4,5 миллиона евро.

По информации tuttoatalanta.com, в услугах Коваленко также была заинтересована "Рома", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. Однако полузащитник отказал римлянам и предпочел присоединиться к украинцу Руслану Малиновскому в "Аталанте".

Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"

24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".

С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины и дважды - Суперкубок.

В текущем сезоне в активе полузащитника 4 гола в 11 матчах за "горняков" во всех турнирах.

В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.

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Автор: Антон Дударь