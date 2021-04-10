Развязка скандальной истории уже близко.

Мама скандального полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона подтвердила, что ее сын заключил предварительное соглашение с бразильским "Интернасьоналем".

Об этом сообщает Boainformacao.

"Все хорошо, он переходит. Он уже подписал предварительный контракт. Это будет двухлетнее соглашение до середины 2023-го года", - цитирует бразильское издание мать строптивого футболиста.

Заметим, что Тайсону на данный момент не хватает одного матча для того, чтобы достичь отметки в 300 игр за "горняков".

Напомним, что ранее агент игрока уже заявлял о предварительном подписании контракта с бразильским клубом, но сам "Интернасьонал" опроверг эту информацию.

Скандальная ситуация с Тайсоном в "Шахтере": что известно

О том, что Тайсон переведен в дублирующий состав "Шахтера", стало известно 20 марта, когда тренерский штаб не взял бразильца на матч против "Львова".

Позже Дарио Срна рассказал, что Тайсон переведен в дубль из-за того, что отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".

Сам бразилец, комментируя ситуацию, заявил, что "поспорил с тренером". Также сообщалось о еще одной детали конфликтной ситуации.

Известно, что "Шахтер" оштрафовал Тайсона более чем на половину месячной зарплаты.

Контракт Тайсона с "горняками" истекает летом.

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Автор: Будрин Артем