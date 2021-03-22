Бразилец не хотел разговаривать с главным тренером "Шахтера" после матча с "Ромой".

Полузащитник "Шахтера" Тайсон, которого перевели в дубль "горняков", не хотел разговаривать с главным тренером команды Луишем Каштру и директором Дарио Срной после матча с "Ромой".

Об этом в эфире "Великого футбола" рассказал ведущий Александр Денисов.

По его словам, Тайсон, который отказался выйти на замену, после матча закрылся в туалете:

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"Срна рассказал мне подробности. Что после того, как Тайсон не хотел выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу. Воспитательную или какую-то еще. И Дарио мне сказал, что Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить говорить с Каштру и Срной", - рассказал Денисов.

Скандальная ситуация с Тайсоном в "Шахтере": что известно

О том, что Тайсон переведен в дублирующий состав "Шахтера", стало известно 20 марта, когда тренерский штаб не взял бразильца на матч против "Львова".

Позже Дарио Срна объяснил, что Тайсон переведен в дубль из-за того, что отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".

Сам бразилец, комментируя ситуацию, заявил, что "поспорил с тренером".

Также известно, "Шахтер" оштрафовал Тайсона более чем на половину месячной зарплаты.

Контракт Тайсона с "горняками" истекает летом.

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Автор: Антон Дударь