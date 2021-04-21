"Манчестер Сити" стал первым, кто решился начать процедуру выхода из новосозданного турнира.

Клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" начал процедуру выхода из новосозданного турнира - Суперлиги.

Об этом сообщает официальный Twitter "Манчестер Сити".

"Футбольный клуб "Манчестер Сити" подтверждает, что он официально начал процедуру выхода из когорты команд, которые планируют проведение европейской Суперлиги", - указано в заявлении.

Заметим, что среди всех команд-основательниц Суперлиги "горожане" первыми начали процедуру выхода. За манкунианцев выступает капитан сборной Украины - Александр Зинченко.

Напомним, что еще один клуб АПЛ, "Челси", также размышляет над тем, чтобы выйти из Суперлиги.

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Автор: Артем Будрин