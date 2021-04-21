Клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" начал процедуру выхода из новосозданного турнира - Суперлиги.
Об этом сообщает официальный Twitter "Манчестер Сити".
"Футбольный клуб "Манчестер Сити" подтверждает, что он официально начал процедуру выхода из когорты команд, которые планируют проведение европейской Суперлиги", - указано в заявлении.
Заметим, что среди всех команд-основательниц Суперлиги "горожане" первыми начали процедуру выхода. За манкунианцев выступает капитан сборной Украины - Александр Зинченко.
Напомним, что еще один клуб АПЛ, "Челси", также размышляет над тем, чтобы выйти из Суперлиги.
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Создание Суперлиги: что известно
- 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".
- Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-учредителей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).
- Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.
- Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.
- УЕФА категорически против создания Суперлиги и уже пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги.
- Клубы Суперлиги пригрозили судом в ответ на потенциальные санкции.
- Президент УЕФА Александер Чеферин уже успел предупредить игроков, что за участие в Суперлиге будет запрет играть за национальные сборные, а также подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
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