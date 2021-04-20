Лондонский "Челси" хочет выйти из Европейской Суперлиги и уже начал готовить соответствующие документы.
Об этом стало известно британским журналистам BBC из собственных источников.
Сегодня в 22:00 у "Челси" домашнее противостояние в рамках Английской Премьер-лиги против "Брайтона". Автобус команды возле стадиона встретила огромная толпа фанатов, которые вышли на акцию протеста. Их сообщество категорически против вступления "аристократов" в Европейскую Суперлигу. Возмущенные болельщики блокировали въезд "Челси" на стадион.
Это видео протеста.
Chelsea fans stopping traffic to protest the Super League pic.twitter.com/lkzAnt1wlh— Martha Kelner (@marthakelner) April 20, 2021
А это видео с моментом, когда болельщики узнали, что клуб готовит документы на выход, и горячо приветствовали это решение.
First rumours filter through suggesting that Chelsea’s ESL stay could be cut short barely 48 hours after joining. Ripples of cheers at first before everyone catches on. pic.twitter.com/hOeaISsrgB— Ron Walker (@ronnabe) April 20, 2021
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Создание Суперлиги: что известно
- 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".
- Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-учредителей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).
- Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.
- Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.
- УЕФА категорически против создания Суперлиги и уже пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги.
- Клубы Суперлиги пригрозили судом в ответ на потенциальные санкции.
- Президент УЕФА Александер Чеферин уже успел предупредить игроков, что за участие в Суперлиге будет запрет играть за национальные сборные, а также подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
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