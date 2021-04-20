Роман Абрамович - президент "Челси" / фото REUTERS

Лондонский "Челси" хочет выйти из Европейской Суперлиги и уже начал готовить соответствующие документы.

Об этом стало известно британским журналистам BBC из собственных источников.

Сегодня в 22:00 у "Челси" домашнее противостояние в рамках Английской Премьер-лиги против "Брайтона". Автобус команды возле стадиона встретила огромная толпа фанатов, которые вышли на акцию протеста. Их сообщество категорически против вступления "аристократов" в Европейскую Суперлигу. Возмущенные болельщики блокировали въезд "Челси" на стадион.

Это видео протеста.

А это видео с моментом, когда болельщики узнали, что клуб готовит документы на выход, и горячо приветствовали это решение.

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Перевод: Артем Будрин