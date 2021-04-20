Команда Романа Абрамовича внезапно изменила курс.

Лондонский "Челси" хочет выйти из Европейской Суперлиги и уже начал готовить соответствующие документы.

Об этом стало известно британским журналистам BBC из собственных источников.

Сегодня в 22:00 у "Челси" домашнее противостояние в рамках Английской Премьер-лиги против "Брайтона". Автобус команды возле стадиона встретила огромная толпа фанатов, которые вышли на акцию протеста. Их сообщество категорически против вступления "аристократов" в Европейскую Суперлигу. Возмущенные болельщики блокировали въезд "Челси" на стадион.

Это видео протеста.

Chelsea fans stopping traffic to protest the Super League pic.twitter.com/lkzAnt1wlh — Martha Kelner (@marthakelner) April 20, 2021

А это видео с моментом, когда болельщики узнали, что клуб готовит документы на выход, и горячо приветствовали это решение.

First rumours filter through suggesting that Chelsea’s ESL stay could be cut short barely 48 hours after joining. Ripples of cheers at first before everyone catches on. pic.twitter.com/hOeaISsrgB — Ron Walker (@ronnabe) April 20, 2021

Создание Суперлиги: что известно

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Перевод: Артем Будрин